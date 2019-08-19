Депутат Госдумы прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
Испытание США ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтверждает, что Вашингтон заранее готовился к выходу из соглашения. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
— Это испытание заставляет снова задуматься над сохранностью архитектуры европейской системы безопасности, — заявил депутат.
Ранее сообщалось, что Пентагон испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования. Ракета поразила цель после более чем 500 километров полета, передает РИА Новости.
Действие ДРСМД было полностью прекращено 2 августа по инициативе США.
СПРАВКА
ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году. Документ вступил в силу годом позже. Согласно договору, запрещалось производство и развертывание на территории двух стран баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности (зона поражения — от 500 до 5,5 тысячи километров).
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