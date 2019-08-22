Диетологи рассказали о безопасной периодичности употребления грибов
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, как следует употреблять грибы в пищу, чтобы это не привело к негативным последствиям для здоровья.
Как отмечает эксперт, здоровым людям поедание грибов не навредит, но при злоупотреблении этим продуктом не исключена лишняя нагрузка на желудочно-кишечный тракт, в связи с чем диетолог советует употреблять грибы в пищу не чаще двух раз в неделю по 100-120 граммов.
Стародубова также отметила, что пищевая ценность грибов сопряжена с их возрастом: вкуснее и полезнее молодые плодовые тела, а старые почти не принесут организму пользы.
Коллега Стародубовой, диетолог Сергей Обложко напомнил, что грибы богаты клетчаткой и улучшают пищеварение, при этом они низкокалорийны и не повредят фигуре.
Однако эксперт советует отказаться от грибных блюд беременным и кормящим женщинам, детям младшего возраста и пожилым людям, поскольку это тяжелая пища. Кроме того, грибы способны накапливать вредные вещества из почвы, сообщает РИА Новости.
Ранее в МЧС рассказали, какие правила следует соблюдать, чтобы сбор грибов прошел безопасно.
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