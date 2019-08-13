Москвичи оказались самыми заядлыми грибниками среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный «тихой охоте», а также отношению россиян к сбору грибов.
Как оказалось, больше всего любят собирать грибы жители Москвы и Санкт-Петербурга — так заявили 47 процентов опрошенных. Другие города-миллионники в среднем насчитывают 42 процента грибников.
Чаще всего респонденты собирают белые грибы — 52 процента. В почете у опрошенных грибников также подберезовики (35 процентов), подосиновики (33 процента), опята (28 процентов), маслята (23 процента), грузди (21 процент), лисички (20 процентов). Всего по одному проценту участников исследования кладут в корзины волнушки, моховики, сморчки.
Средний «улов» опрошенных грибников составляет порядка пяти килограммов, в Сибири и Поволжье — по семь и шесть килограммов соответственно.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 8 августа среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше методом телефонного интервью. Результаты опроса приводит РИА Новости.
Ранее в МЧС рассказали, какие правила следует соблюдать, чтобы сбор грибов прошел безопасно.
Читайте также: «Роскачество» посоветовало, как правильно собирать грибы