Земельный участок под реновацию в Южном Чертанове поставили на кадастровый учет
Земельный участок под реновацию в Южном Чертанове поставили на кадастровый учет, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.
— Земельный участок площадью 14 537 квадратных метров, в Южном округе по адресу улица Газопровод, владение 1/1 является одной из стартовых площадок программы реновации жилищного фонда столицы, на которых предусмотрено строительство домов для переселения граждан в течение 2020-2021 годов, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в столице был составлен адресный перечень из 345 стартовых площадок для строительства недвижимости. Их общая площадь составляет 4,9 миллиона квадратных метров. Также в Южном округе утверждено 32 таких площадки.
Известно, что программа реновации на данный момент включает 5 173 дома. Примерно в 350 тысяч новых квартир будут заселены жители.
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