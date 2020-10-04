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В МЧС сообщили, когда в России будут закрыты секции и кружки в подвалах домов
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

В МЧС сообщили, когда в России будут закрыты секции и кружки в подвалах домов

Виктория Родимкина

Общество

В МЧС не планируют закрывать детские кружки и секции, которые размещаются на цокольных этажах и в подвалах домов, до 1 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства в воскресенье, 4 октября.

За нарушения требований пожарной безопасности введена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа.

С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила противопожарного режима. Согласно им на подвальных и цокольных этажах запрещено будет организовывать детские центры, залы для мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией.

— Привлечение к административной ответственности не предполагается до вступления соответствующих правил в законную силу, а именно до 1 января 2021 года, — рассказали в МЧС.

Там уточнили, что в случае невыполнения требований деятельность объекта может быть приостановлена.

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