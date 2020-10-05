Страны ЕС отзовут послов в Белоруссии для консультаций

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Ряд европейских государств приняли решение об отзыве своих послов в Белоруссии для консультаций.

Как уточнил глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау в своем Twitter, по договоренности с Европейской службой внешних связей и странами — членами Евросоюза решено отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь. Дипломат поблагодарил партнеров по интеграционному объединению за солидарность, а также отметил, что приоритетом остается жителей Белоруссии и их стремления к демократии.

При этом неизвестно, в частности, о каких именно странах ЕС идет речь.

2/2 to democratize the country remains a priority to us. We need communication channels open to stand by those who fight for an independent, sovereign and democratic Belarus. All attempts to stigmatize any EU MS state will be met with a straightforward, reciprocal response. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 5, 2020

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Польше и Литве предложили сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

В ответ на это Збигнев Рау заявил, что Польша и Литва не собираются вызывать своих послов в Белоруссии для консультаций.

Однако Глаз уточнил, что предложения белорусского МИД о сокращении дипломатического персонала Литвы и Польши в республике являются обязательными к исполнению.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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