Полиция задержала подозреваемого в убийстве жителя Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юге Москвы.

Как уточняет столичный главк Следственного комитета, 17 октября в квартире одного из домов на Чертановской улице нашли тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. В рамках расследования был задержан подозреваемый 1992 года рождения.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СКР по городу Москве.

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