ФК «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов

«Зенит» после двух матчей не набрал ни одного балла / Фото: twitter.com / Официальный аккаунт футбольного клуба «Зенит»

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» на выезде не смог одержать победу над дортмундской «Боруссией» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча группы F, которая прошла в среду, 28 октября, закончилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.

На 77-й минуте защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сфолил в своей штрафной на полузащитнике «Боруссии» Торгане Азаре. Пенальти забил Джейдон Санчо. Еще один мяч в ворота российского клуба в уже добавленное время отправил Эрлинг Холанд.

«Зенит» после двух игр не смог набрать ни одного балла. «Боруссия» имеет три очка, она одержала первую победу при одном поражении. Петербургский клуб в следующем матче на своем поле встретится с итальянским «Лацио» 4 ноября. «Боруссия» в этот же день сыграет в гостях с бельгийским «Брюгге».

Читайте также: «Челси» разгромил «Краснодар» во втором туре группового этапа ЛЧ