«Краснодар» не накажут за отказ встать на колено в знак солидарности c BLM

Фото: twitter.com/chelseafc

Футболистам «Краснодара» не грозят санкции за отказ встать на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед матчем группового этапа Лиги чемпионов. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как уточняется, ряд игроков не стали вставать на колено. Наказание за это УЕФА считает необязательным, передает РИА Новости.

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Челси» состоялся в среду, 28 октября, россияне разгромно уступили соперникам со счетом 0:4.

Напомним, по американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские. В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что мужчина лежит на земле, пока на него надевают наручники. При этом один из держащих его полицейских прижимает шею Флойда своим коленом. Тот несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает.

Протестное движение получило название Black Lives Matter и захлестнуло ряд других стран, в частности Германию, Великобританию и Швецию.

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