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Туман в столице сохранится до девяти утра
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Туман в столице сохранится до девяти утра

Виктория Родимкина

Город

Туман, который опустился на столицу утром 2 ноября, сохранится до 9:00. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Видимость в городе ухудшится до 300-500 метров. По данным синоптиков, туман в Москве ожидается местами с 2:00 до 9:00.

Водителей призвали к осторожности. Ухудшение видимости может привести к затруднению движения на дорогах. При такой погоде следует снизить скорость и соблюдать дистанцию.

Кроме того, необходимо избегать внезапных маневров, таких как обгоны и перестроения. Пешеходам при движению по краю проезжей части рекомендуется прикреплять к одежде светоотражающие фликеры.

В понедельник, 2 ноября, в столице будет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 5-7 градусов.

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