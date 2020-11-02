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Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 2 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 2 ноября

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 2 ноября, столичный регион окажется под влиянием малоподвижного циклона с юга. Ожидается облачная погода, местами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5-7 градусов. В Подмосковье температура ожидается 3-8 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что начало недели в столичном мегаполисе будет по-осеннему прохладным и пасмурным. Ожидаются колебания атмосферного давления на повышенном фоне, геомагнитный фон будет неустойчивым, содержание кислорода в пределах нормы. Специалисты напомнили, что избежать обострений и неприятных симптомов, связанных с изменением погоды помогут постоянное выполнение рекомендованных врачом схем лечения имеющихся заболеваний, а также общеукрепляющие и закаливающие организм методы.

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