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Лукашенко предложил Макрону помощь в налаживании отношений с мусульманами
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко предложил Макрону помощь в налаживании отношений с мусульманами

Евгения Звощик

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы оказать помощь французскому коллеге Эммануэлю Макрону в налаживании отношений с мусульманами. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в понедельник, 2 ноября.

По его словам, мусульмане на всех выборах «практически на 100 процентов поддерживали власть» и его как президента. Он также подчеркнул, что белорусские власти никогда не позволят себе такие же заявления, какие делал Макрон.

— Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения, — задался вопросом Лукашенко.

Кроме того, он подчеркнул, что «категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих», передает БелТА.

Теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Более того, в четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека.

Слова лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, изображение которого появилось на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

С осуждением выступил и российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции «тварью». «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман», — написал спортсмен.

Кроме того, заявления Макрона распространились в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

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