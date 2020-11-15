Минобороны Карабаха опубликовало новый список погибших военных

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Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало новый список погибших военных в воскресенье, 15 ноября. В обновленном перечне указана 51 фамилия.

По состоянию на субботу, 14 ноября, по спискам оборонного ведомства республики число погибших составляло 1382. При этом даты гибели военнослужащих не указываются.

Также 14 ноября пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель 2317 военных с начала эскалации конфликта в Карабахе в период с 27 сентября по 9 ноября, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что оперативная группа МЧС РФ в составе 30 человек вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский для оказания помощи населению Карабаха.

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