За сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 4244 человека

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 4244 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 16 ноября, в Telegram-канале.

Таким образом, с начала пандемии в столице выздоровели уже более 370 тысяч человек.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 371 857 человек, — уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в резервных госпиталях Москвы провели уже более 600 тысяч исследований, среди которых тесты на коронавирус и иммунологические исследования биоматериалов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения сроком действия до 15 января 2021 года.

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