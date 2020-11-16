Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
За сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 4244 человека
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 4244 человека

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 4244 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 16 ноября, в Telegram-канале.

Таким образом, с начала пандемии в столице выздоровели уже более 370 тысяч человек.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 371 857 человек, — уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в резервных госпиталях Москвы провели уже более 600 тысяч исследований, среди которых тесты на коронавирус и иммунологические исследования биоматериалов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения сроком действия до 15 января 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 900 рестораторов России присоединились к флешмобу «#Наденьужеэтумаску»

последние данныелечениекоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте