Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Коронавирус выявили у 6360 человек в Москве за сутки
Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Коронавирус выявили у 6360 человек в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки выявили 6360 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 16 ноября, в Telegram-канале.

Таким образом, в Москве за все время пандемии выявили 516 574 случая коронавируса.

За последние сутки в РФ зафиксировали 22 778 новых случаев инфекции. Больше всего инфицированных выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились более 370 тысяч человек.

Кроме того, ранее стало известно, что в мире за сутки выявили почти 600 тысяч случаев заражения коронавирусом. Также сообщалось, что за минувшие сутки в мире скончались 8212 пациента.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 72 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

последние данныеМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Все мнения
О проекте