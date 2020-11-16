Коронавирус выявили у 6360 человек в Москве за сутки

Фото: mos.ru/Юлия Иванко

В столице за минувшие сутки выявили 6360 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 16 ноября, в Telegram-канале.

Таким образом, в Москве за все время пандемии выявили 516 574 случая коронавируса.

За последние сутки в РФ зафиксировали 22 778 новых случаев инфекции. Больше всего инфицированных выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились более 370 тысяч человек.

Кроме того, ранее стало известно, что в мире за сутки выявили почти 600 тысяч случаев заражения коронавирусом. Также сообщалось, что за минувшие сутки в мире скончались 8212 пациента.

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