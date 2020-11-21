Около 40 процентов кафе и ресторанов РФ сменили собственников из-за пандемии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Порядка 40 процентов кафе и ресторанов в РФ сменили собственников из-за пандемии. Об этом в субботу, 21 ноября, рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

— Примерно 40 процентов наших коллег лишились бизнеса. Вроде бы рестораны все работают, просто люди были должны — они отдали за долги предприятия, ушли, взяли совладельцев, у кого-то выкупили. То есть сама точка стоит, но она больше не принадлежит этому человеку, он лишился бизнеса, — отметил он.

По словам Бухарова, сложнее всего пришлось владельцам предприятий общепита, которые брали помещения в аренду и работали в крупных городах. Поведение потребителей изменилось, поскольку люди оказались неспособны платить за поход в ресторан или кафе.

Кроме того, эксперт обратил внимание на рост спроса на доставку еды. В частности, работодатели не будут тратить средства на новогодние корпоративы и предпочтут заказать еду в офис, передает ТАСС.

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