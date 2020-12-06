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Число жертв COVID-19 во Франции превысило 55 тысяч человек
Фото: pixabay.com

Число жертв COVID-19 во Франции превысило 55 тысяч человек

Кирилл Николаев

В мире

Более 55 тысяч человек умерли от коронавирусной инфекции во Франции. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает агентство Sante Publique.

Отмечается, что всего во Франции насчитывается 55 155 летальных исходов от коронавируса. По данным специалистов, 175 человек умерли за минувшие сутки.

В стране за последние 24 часа зафиксировано 11 022 инфицированных. С начала пандемии во Франции выявлено 2 292 497 случаев заболевания.

Ранее стало известно, что более 30 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в Турции.

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