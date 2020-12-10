Юрист дала советы по борьбе с соседями-кошатниками

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова дала рекомендации людям, чью жизнь омрачает соседство с квартирами, превратившимися в приюты для кошек.

Как заметила специалист, действовать с нерадивыми соседями следует исключительно в правовом поле.

Первым шагом должно стать обращение в управляющую компанию, обслуживающую дом, с просьбой провести беседу с держателями кошек и зафиксировать количество животных.

Если эта мера не принесет успеха, то следует привлечь к разрешению ситуации участкового.

Следующим действием будут жалобы в администрацию муниципального образования, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и прокуратуру.

— Если в удовлетворении жалобы отказано, то можно обратиться в суд, чтобы обжаловать отказ, восстановить нарушенные права и требовать соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, — цитирует Спиридонову РИА Новости.

Эксперт заметила, что Жилищный кодекс обязует собственников соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила пользования жилыми помещениями.

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