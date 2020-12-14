Пашаева проверят на детекторе лжи после заявления о супруге Ефремова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Известный полиграфолог Роман Устюжанин проверит бывшего адвоката Михаила Ефремова на детекторе лжи. Причиной тому стали заявления Эльмана Пашаева о супруге артиста. Об этом сообщает пиарщик Вадим Горжанкин.

Экс-защитник заявил, что актер готов был «отдать жену», чтобы избежать тюремного заключения. Также юрист добавил, что может ответить за свои слова, пройдя тест на детекторе лжи.

После этого поклонники осужденного Ефремова обратились к Устюжанину с просьбой провести расследование. Тот согласился при условии, что адвокат подтвердит свое заявление и не будет отказываться от проверки, передает РЕН ТВ.

Напомним, в сентябре стало известно, что Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должны были выплатить 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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