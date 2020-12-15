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Полиция задержала мужчину в Подмосковье, смертельно ранившего женщину
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Полиция задержала мужчину в Подмосковье, смертельно ранившего женщину

Юлия Ямпольская

Происшествия

Мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения в Подмосковье. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел в городском округе Дмитровский.

Правоохранители, следуя плану «Перехват», задержали подозреваемого в автомобиле такси. Им оказался 25-летний местный житель. В ближайшее время мужчину доставят в следственные органы.

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Подмосковьеножевые раненияполиция
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