Полиция задержала мужчину в Подмосковье, смертельно ранившего женщину
Мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения в Подмосковье. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Уточняется, что инцидент произошел в городском округе Дмитровский.
Правоохранители, следуя плану «Перехват», задержали подозреваемого в автомобиле такси. Им оказался 25-летний местный житель. В ближайшее время мужчину доставят в следственные органы.
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