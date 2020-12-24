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Мурашко назвал число работающих в России коек для пациентов с COVID-19
Фото: Пресс-служба Минздрава России

Мурашко назвал число работающих в России коек для пациентов с COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

В России на сегодняшний день работает 280 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в четверг, 24 декабря, на брифинге.

При этом, уточняет глава Минздрава, более 1,1 миллиона человек, включая инфицированных, лечатся на дому и получают помощь амбулаторно. За все время пандемии число пациентов с разного рода инфекциями, в том числе коронавирусной, превысило 5,2 миллиона.

— Система и на сегодняшний день продолжает оказывать помощь, в общей сложности в настоящий момент более 1,1 миллиона человек получают медицинскую помощь на амбулаторном и стационарном этапах, — цитирует РИА Новости Мурашко.

Напомним, за все время распространения COVID-19 в РФ выявили 2 963 688 случаев заражения вирусом. Темп прироста — один процент.

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РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
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