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Создатели «Города идей» рассказали о работе проекта в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Создатели «Города идей» рассказали о работе проекта в Москве

Никита Абрамов

Город

Создатели проекта «Город идей» подвели итоги года и рассказали о реализуемых в столице идеях. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Город идей» — это площадка, позволяющая москвичам предлагать идеи, которые связаны с развитием и изменением жизни в столице. За 2020 год платформа реализовала 276 идей жителей Москвы.

— За год к платформе присоединились около 50 тысяч новых активных участников, которые предложили более 10 тысяч идей, из них 846 взяты в реализацию городом, — сообщается в пресс-службе.

В 2020 году жители столицы предлагали идеи по улучшению МЦД, сервисов ЖКХ и столичных электронных услуг.

За шесть лет работы платформы было предложено более 100 тысяч идей.

Читайте также: Обновленная столица: как изменилась Москва в 2020 году благодаря активным гражданам

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