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Эрдоган подтвердил готовность к диалогу с Россией, США и Евросоюзом
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган подтвердил готовность к диалогу с Россией, США и Евросоюзом

Кирилл Николаев

Внешняя политика

У Турции нет неразрешимых противоречий ни с одной страной мира, в том числе с США, Россией, Китаем и членами Евросоюза. Об этом в субботу, 26 декабря, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция готова к диалогу с Россией, США и странами Евросоюза.

— Мы готовы к диалогу и согласию с любыми странами, но при условии уважения к суверенитету, законам и потенциалу нашей страны, — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

Ранее Эрдоган назвал санкции США нападением на суверенитет Турции. Турецкого лидера удивило, что Штаты пытаются сотрудничать с Анкарой и при этом охотно вводят санкции против своего же союзника.

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