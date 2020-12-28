Достопримечательности Крыма появились на сервисе Russpass

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Туристические площадки Крыма появились на сервисе Russpass. Сотрудничество с проектом произошло благодаря подписанию соглашения между Комитетом по туризму города Москвы и Министерством курортов и туризма Республики Крым осенью 2020 года.

На сайте сервиса Russpass появилась страница с достопримечательностями Крыма. Уже сейчас там можно увидеть главные символы региона — дворец-музей «Ласточкино гнездо», Юсуповский и Воронцовский дворец.

Пользователи также смогут узнать о руинах бывшей столицы Боспорского царства, дворце Александра III в Массандре, Царском кургане в Керчи, водопаде Джур-Джур в Алуште и других знаковых достопримечательностях.

На платформе указаны актуальные часы работы и адреса туристических площадок.

Russpass был разработан по инициативе Правительства Москвы, сервис помогает спланировать путешествие по России. Здесь можно выбрать оптимальный маршрут, купить билеты на поезд или самолет, в музеи, театры и другие культурно-развлекательные места. На сайте сервиса представлено уже более 50 регионов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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