Мировые цены на нефть упали из-за нестабильной ситуации на рынке

Фото: twitter.com/AAEnergyNews

В понедельник утром, 28 декабря, мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

К 07:42 по Москве стоимость мартовских фьючерсов на топливо марки Brent падала на 0,27 процента — до 51,2 доллара за баррель. Тем временем фьючерсы WTI с поставкой в феврале дешевели на 0,19 процента — до 48,14 доллара за баррель. В свою очередь февральский фьючерс на Brent терял в цене 0,29 процента, сокращаясь до 51,14 доллара за баррель.

В настоящее время игроки на рынке черного золота продолжают оценивать перспективы по спросу и предложению. Прогнозы разнятся из-за неоднозначности ситуации. С одной стороны, обстановку смущает статистика по заражению коронавирусом. С другой стороны, вакцинация от инфекции становится все более доступной.

Помимо этого, на нефтяных котировках отражаются новости по добыче сырья. В частности, ранее министерство нефти Ирака сообщило о планах повысить экспорт топлива из южных портов до шести миллионов баррелей в сутки после 2023 года. Также минэнерго Саудовской Аравии заявило об открытии четырех новых месторождений нефти и газа на территории королевства.

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