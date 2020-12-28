Владимир Путин наградил послов России в Сирии, Узбекистане и Турции
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил специального представителя по развитию отношений с Сирией, российского посла в САР Александра Ефимова орденом Почета. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 28 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, орденом Почета награжден посол России в Узбекистане Владимир Тюрденеев. Орден Дружбы получил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Награды вручены за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны.
Ранее стало известно, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Нового года.
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