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Путин выразил соболезнования близким моряков с затонувшего судна «Онега»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин выразил соболезнования близким моряков с затонувшего судна «Онега»

Ростислав Зубков

Общество

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким рыбаков, погибших при ЧП в Баренцевом море. Об этом говорится в телеграмме главы государства, направленной губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

— С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим, — указано в документе, размещенном на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, идут поиски остальных 17. Операция осложняется суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами до четырех метров в высоту.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном «Онега».

Росрыболовство также назвало основные версии ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море.

Читайте также: Что известно о затонувшем траулере «Онега»

соболезнованияМурманская областьВладимир Путин
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