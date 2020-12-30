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Свыше 100 объектов культуры отреставрируют в Москве в 2021 году
Фото: mos.ru / Пресс-служба Москомархитектуры

Свыше 100 объектов культуры отреставрируют в Москве в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

В 2021 году в столице отреставрируют свыше 100 объектов культуры в рамках программы «Мой район». Об этом в среду, 30 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу программы.

Уточняется, что работы по благоустройству проведут для 326 объектов образования. Строительство школ, поликлиник и больниц — значимая часть программы «Мой район».

Кроме того, в течение трех лет в столичных районах появится свыше 90 новых зданий школ и детских садов, 27 поликлиник и 18 больничных корпусов. А это означает не только шаговую доступность образовательных и медицинских услуг, но и новые рабочие места для горожан.

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реставрацииМой районМосква
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