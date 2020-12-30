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Филиал Александринского театра планируют построить в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Филиал Александринского театра планируют построить в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В столице за более чем пять лет построят филиал Национального драматического театра России (Александринского театра). Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза РФ).

Отмечается, что продолжительность строительства составит 64 месяца. В 2014 году ведомство выдавало положительные заключения по результатам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство объекта. Но в тот период оно предназначалось для Московского художественного академического театра имени Чехова.

На данный момент работы по строительству возобновились. Планируется, что в здании театра будет два подземных и семь надземных этажей, общая площадь составит 31 572 квадратных метра. Основной зрительный зал сможет вместить 650 человек, а зал малой сцены — 200.

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