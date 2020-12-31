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Поисково-спасательную операцию решили продолжить в районе крушения траулера «Онега»
Фото: youtube.com/NewsBar

Поисково-спасательную операцию решили продолжить в районе крушения траулера «Онега»

Кирилл Николаев

Происшествия

Поисково-спасательная операция продолжится в районе крушения траулера «Онега». Соответствующее решение в четверг, 31 декабря, принял оперативный штаб Росрыболовства.

Поисково-спасательная операция продолжится для установления точного места гибели траулера «Онега» и поиска тел членов экипажа затонувшего судна, сообщает РИА Новости.

Напомним, утром 28 декабря около Новой Земли в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 россиян, двое из них были спасены, проходили поиски остальных 17 человек. Операция осложнялась суровыми погодными условиями: 20-градусным морозом, порывами ветра до 30 метров в секунду и волнами высотой до четырех метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил взять на контроль ситуацию с затонувшим судном. Росрыболовство также назвало основные версии ЧП в Баренцевом море. В Мурманской области был объявлен день траура.

В среду, 30 декабря, в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщили, что поисково-спасательная операция в районе крушения траулера «Онега» прекращена.Остальные члены экипажа судна не были найдены.

Читайте также: Спасатели раскрыли подробности поисков пропавших членов экипажа судна «Онега»

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