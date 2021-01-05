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«Как не стыдно!»: фанаты раскритиковали Седокову за откровенное фото с мужем
Фото: instagram.com/annasedokova/

«Как не стыдно!»: фанаты раскритиковали Седокову за откровенное фото с мужем

Юлия Ямпольская

Звезды

Откровенное фото певицы Анны Седоковой назвали пошлым и недостойным. Оно появилось на странице исполнительницы в социальной сети Instagram.

На снимке экс-участница группы «ВИА Гра» сидит на коленях у своего супруга — баскетболиста Яниса Тимма — в нижнем белье. Для фотосессии она выбрала синий комплект. Знаменитость повернулась к камере спиной, положила одну ногу на колено мужа, оперевшись на него рукой.

Фанаты не оценили столь откровенный образ звезды и раскритиковали фото певицы в комментариях.

«Как не стыдно!», «Красиво, конечно, но это очень интимное, поэтому совершенно не к месту»; «Анька уже не та»; «Не для соцсетей, перебор»; «Это, конечно, красиво, но считаю это лишним», «Ане явно не хватает внимания», — отметили фолловеры.

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откровенные фотоАнна Седоковафото
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