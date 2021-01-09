Власти Норильска объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной

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В Норильске 10 января объявили днем траура по погибшим при сходе лавины в районе горы Отдельная. Об этом сообщили на сайте мэрии города в субботу, 9 января.

Уточняется, что 10 января в городе будут приспущены флаги.

— Администрации города Норильска поручено отменить, а телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач, — говорится в сообщении.

Администрация города выразила соболезнования близким погибших.

Помимо этого, власти Норильска запретили посещение горы Отдельной после случившегося.

— Также будет ограничено передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах и ВС-10, — уточнили в мэрии.

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

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