Суд в Москве арестовал мужчину, подозреваемого в насилии над двумя сестрами

Фото: twitter.com/mfame_guru

Суд в столице удовлетворил ходатайство о заключении под стражу мужчины, которого обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в понедельник, 11 января.

По данным следователей, с июня по сентябрь прошлого года в столичной квартире, а также в загородном доме в Подмосковье мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей сожительницы, а также дочери ее сестры. Девочки рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.

В отношении 42-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», добавили в ведомстве.

Читайте также: Мужчина в Москве зарезал знакомого во время пьяной ссоры