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Пашинян выразил надежду на углубление отношений с Россией
Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Пашинян выразил надежду на углубление отношений с Россией

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Армения надеется, что отношения с Российской Федерацией и дальше будут развиваться. Об этом в понедельник, 11 января, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Москва остается главным стратегическим союзником Еревана в сфере безопасности. Пашинян выразил надежду на углубление отношений России и Армении, сообщает РИА Новости.

Ранее в Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они длились почти четыре часа и были посвящены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными. Алиев отметил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе помогут безопасному развитию региона.

Читайте также: Пашинян заявил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха еще предстоит определить

РоссияАрменияНикол Пашинян
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