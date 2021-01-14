Фото: Анна Быкова

Раздел «Писатели-юбиляры-2021» появился на портале «Онлайн.Библиогород». Москвичам расскажут об отечественных классиках, чьи юбилеи отмечаются в наступившем году и в честь которых названы столичные библиотеки.

Так, в онлайн-сервисе можно ознакомиться с информацией об Осипе Мандельштаме и Василии Ключевском, так как оба писателя родились в январе.

— В разделе собраны любопытные факты из биографии писателей, опубликованы подкасты, в которых сотрудники библиотек зачитывают отрывки из произведений классиков. Кроме того, в нем пользователи могут найти ссылки для бесплатного прослушивания или прочтения лучших, по мнению сотрудников именных библиотек, книг каждого автора, — рассказали в пресс-службе московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

В течение года раздел будет пополняться новыми именами писателей. Москвичи смогут узнать подробности личной и творческой жизни Агнии Барто, Николая Гумилева, Федора Достоевского, Владимира Даля и других писателей.

Читателям расскажут о малоизвестных фактах биографии, интересных псевдонимах и необычных увлечениях авторов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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