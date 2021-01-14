Около 2,1 тысячи человек объявлены в международный розыск по уголовным делам СК РФ

/ Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве (moscow.sledcom.ru)

Около 2,1 тысячи человек объявили в международный розыск по уголовным делам Следственного комитета РФ. Об этом в четверг, 14 января, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, примерно 340 фигурантов были объявлены в розыск в течение двух последних лет. Он также добавил, что порядка 35 лиц скрываются от уголовного преследования в Австрии, Азербайджане, Болгарии, Испании, Китае, Казахстане и других государствах.

Около 60 обвиняемых по уголовным делам были выданы России с 2019 по 2020 год.

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