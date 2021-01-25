ГЗК одобрила проект участка улично-дорожной сети на западе столицы
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект участка улично-дорожной сети от улицы Багрицкого до проектируемого проезда №4162 на западе столицы. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы (Москомстройинвест).
Уточняется, что протяженность нового участка будет составлять 747 метров.
Кроме того, в рамках проекта проведут реконструкцию улицы Гжатской и пешеходных мостов через реку Сетунь. Также построят внутриквартальный проезд, сеть пешеходных дорожек, тротуаров, дорожек для велосипедов и локального очистного сооружения. Отмечается, что прилегающую территорию благоустроят.
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