ГЗК одобрила проект участка улично-дорожной сети на западе столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгения Самарина

Россия, Москва, улица Багрицкого Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект участка улично-дорожной сети от улицы Багрицкого до проектируемого проезда №4162 на западе столицы. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы (Москомстройинвест).

Уточняется, что протяженность нового участка будет составлять 747 метров.

Кроме того, в рамках проекта проведут реконструкцию улицы Гжатской и пешеходных мостов через реку Сетунь. Также построят внутриквартальный проезд, сеть пешеходных дорожек, тротуаров, дорожек для велосипедов и локального очистного сооружения. Отмечается, что прилегающую территорию благоустроят.

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