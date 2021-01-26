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«Это невыносимо»: мама Давы рассказала, как на нее повлиял разрыв сына с Ольгой Бузовой
Фото: instagram/an_na898

«Это невыносимо»: мама Давы рассказала, как на нее повлиял разрыв сына с Ольгой Бузовой

Анастасия Волоснова

Звезды

Анна Манукян, которая является мамой бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Давы, пожаловалась на негатив, направленный в сторону ее семьи после разрыва сына со звездой.

Женщина выложила в Instagram-аккаунт отрывок из шоу «Танцы со звездами» и призвала подписчиков отдать свои голоса за пару ее сына Давы с Дарьей Палей.

Анна Манукян рассказала фанатам, что после расставания ее сына Давида с Ольгой Бузовой на нее и ее семью обрушились негативные сообщения от хейтеров. Женщина призвала подписчиков отвлечься от скандалов.

— Мои дорогие подписчики, спасибо вам, что вы есть, за поддержку. Иначе все это было бы невыносимо, — написала она в комментариях к посту.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что во время отношений Дава регулярно устраивал скандалы, применял насилие и вел себя с ней неподобающе. По этим причинам девушка приняла решение расстаться с Манукяном.

После разоблачительных публикаций мама Давы обвинила во всех конфликтах Бузову и назвала звезду недостойной ее сына девушкой.

Подписчики решили не возобновлять звездный спор и пожелали Анне Манукян сил и терпения.

«Что ни делается — все к лучшему. Не пара она ему»; «Вы большой молодец! Держитесь!»; «Спорная ситуация, надеюсь, у вас наладится все в семье»; «Красиво танцует Давид, не тратьте нервы из-за хейтеров», — написали комментаторы.

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мамаОльга БузоваДавид Манукян
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