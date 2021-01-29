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Эксперт заявил, что Подмосковье находится среди лидеров по развитию транспортной инфраструктуры
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эксперт заявил, что Подмосковье находится среди лидеров по развитию транспортной инфраструктуры

Елена Фролова

Транспорт

Одним из лидеров России по развитию транспортной инфраструктуры является Московская область. Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова директора экспертного центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова.

Эксперт рассказал, что темпы развития подмосковного региона за прошедшие десять лет находятся на высоком уровне. По его словам, Подмосковье по темпам возведения новых дорог обгоняет рост числа автомобилей.

— Учитывая, что сегодня реализуется большое количество как региональных, так и федеральных программ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где Московская область принимает активное участие, можно смело говорить, что темпы развития за последнее десятилетие находятся на самом высоком уровне, — подчеркнул Вадим Мельников.

Ранее стало известно, что за 2021 год на территории Подмосковья введут в эксплуатацию пять дорожных объектов.

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