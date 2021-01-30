Крупный пожар на топливозаправщике в Москве потушили
В Москве ликвидировали крупное возгорание на топливозаправщике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве в Twitter-аккаунте в субботу, 30 января.
— В 14.00 пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.
В 14.00 пожар ликвидирован.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) January 30, 2021
К сожалению, пострадал 1 человек.https://t.co/5KWfIC4zmq
Ранее стало известно о крупном пожаре в Москве по адресу Походный проезд, дом № 24. Уточнялось, что горит топливозаправщик. К месту возгорания вылетели три пожарных вертолета.
В МЧС России по Москве сообщили, что при пожаре пострадал один человек.
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