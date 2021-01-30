Крупный пожар на топливозаправщике в Москве потушили

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Походный проезд, 24 Карта всех событий

В Москве ликвидировали крупное возгорание на топливозаправщике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве в Twitter-аккаунте в субботу, 30 января.

— В 14.00 пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.

В 14.00 пожар ликвидирован.

К сожалению, пострадал 1 человек.https://t.co/5KWfIC4zmq — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) January 30, 2021

Ранее стало известно о крупном пожаре в Москве по адресу Походный проезд, дом № 24. Уточнялось, что горит топливозаправщик. К месту возгорания вылетели три пожарных вертолета.

В МЧС России по Москве сообщили, что при пожаре пострадал один человек.

Видео: Федор Ивандиков, «Вечерняя Москва»

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