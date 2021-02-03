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Юрист объяснила, как взыскать алименты на ребенка в действующем браке
В суде было принято решение передать ребенка органам опеки, а с каждого родителя будут взысканы алименты / Фото: pixabay.com

Юрист объяснила, как взыскать алименты на ребенка в действующем браке

Анастасия Колоскова

Общество

Представитель ассоциации юристов России Виктория Шакина рассказала, что алименты на содержание ребенка можно взыскать с супруга и в действующем браке.

Это можно сделать в том случае, если отец или мать не принимают участия в содержании своих несовершеннолетних детей в нарушение ст. 80 Семейного кодекса РФ. При этом не важно, вместе или раздельно проживают супруги.

— По общему правилу алименты на детей взыскиваются в долевом отношении к заработку или иному доходу родителей. Однако возможно и взыскание алиментов в твердой денежной сумме, кратной прожиточному минимуму в том регионе, где проживает ребенок, в случае, например, если родитель-плательщик имеет нерегулярный, меняющийся заработок или не имеет заработка или иного дохода вообще. Алименты на содержание супруга взыскиваются в твердой денежной сумме, — рассказала Шакина.

По словам специалиста, подать на алименты по содержанию ребенка можно двумя способами.

Первый из них — подать заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов мировому судье. Это можно сделать, если супруг планирует взыскать алименты в долевом отношении к заработку, а не фиксированном, а также, если годовая сумма алиментов не превышает 500 тысяч рублей.

Этот способ отличается короткими сроками, так как приказ выносится уже через пять дней после подачи заявления. При этом сам приказ является и исполнительным документом, пояснила Шакина. Однако приказ может быть отменен в течение десяти дней, если вторая сторона будет иметь хоть малейшие возражения. Тогда потребовать алименты можно будет только в порядке искового производства.

Второй способ — подать исковое заявление с требованием о взыскании алиментов в районный суд. Это можно сделать по адресу ответчика или истца. К эту способу следует прибегать также в том случае, если взыскание алиментов сопровождается требованиями о лишении или ограничении родительских прав, установлении отцовства либо определении места жительства ребенка.

Размер госпошлины при подаче заявления о взыскании алиментов составляет 150 рублей, уточняет ФАН.

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