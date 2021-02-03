Новый жилой кластер построят на территории промзоны «Автомоторная»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Автомоторная улица, 7 Карта всех событий

Жилой и общественно-производственный кластер возведут на территории промзоны «Автомоторная» на севере Москвы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, работы осуществят в рамках комплексного развития территории производственной зоны № 45. Рабочие проведут реорганизацию размещения жилья и общественных объектов. Кроме того, на промзоне «Автомоторная» откроют производственный кластер.

Пространство расположено в шаговой доступности от станции МЦК «Лихоборы». Отмечается, что доступ к новому объекту обеспечит близость к улице Большая Академическая и Северо-Восточной хорде.

Сейчас на территории находятся складские помещения, свалки и заброшенные объекты. Неэффективное использование пространства стоит исправлять через создание на заброшенных территориях общественно-производственных объектов, уточнили в Москомархитектуре.

— Реорганизация бывшей промзоны в северной части Москвы имеет огромный потенциал для использования в нуждах города. Будут построены объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения. Создание общественно-производственных объектов позволит создать новые пространства для города, гармонично вовлекая их в городскую среду, — рассказала Юлина Княжевская.

Она отметила, что создание новых производственных кластеров также способствует появлению новых рабочих мест. Кроме того, комплексные работы по рекультивации территории помогут улучшить экологическую ситуацию на севере столицы.

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