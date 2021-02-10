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Фуд-корты возобновят работу в Санкт-Петербурге с 12 февраля
Фото: pixabay.com

Фуд-корты возобновят работу в Санкт-Петербурге с 12 февраля

Кирилл Николаев

Общество

Фуд-корты возобновят работу в Санкт-Петербурге с 12 февраля. Об этом сообщили в администрации губернатора города.

Соответствующий документ подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Согласно постановлению правительства города, фуд-корты и фуд-плейсы будут работать при условии обслуживания не более 50 процентов столов. При этом условия их работы на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропорту не изменяются.

Заполняемость залов кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов в Санкт-Петербурге с 12 февраля увеличивается до 75 процентов, сообщает РИА Новости.

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