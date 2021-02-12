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Пассажиры смогут купить билеты в приложении ЦППК без указания персональных данных
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пассажиры смогут купить билеты в приложении ЦППК без указания персональных данных

Юлия Ямпольская

Транспорт

Билеты в приложении ЦППК теперь можно купить, не вводя персональные данные. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее для того, чтобы приобрести билет, нужно было указывать фамилию, имя, отчество, а также паспортные данные. Теперь эти сведения вписывать не нужно.

Приложение обновили в AppStore и GooglePlay для удобства пассажиров.

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