Юрист перечислил случаи, когда нельзя садиться за руль чужой машины

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Управление чужим транспортным средством в ряде случаев может привести к административной или уголовной ответственности. Об этом в среду, 17 февраля, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Юрист отметил, что у многих водителей появляется ложное чувство вседозволенности, поскольку с развитием технологий необходимость иметь при себе бумажные копии документов практически отпала, а при использовании каршеринга «многие из обязательных требований выполнены за вас априори».

Если нет согласия собственника на использование автомобиля, то с высокой долей вероятности наступит уголовная ответственность за угон транспортного средства или его хищение. Наказание может предусматривать реальный срок лишения свободы.

Если человек сел за руль чужой машиной с согласия собственника, который не оформлял полис ОСАГО, это грозит штрафом в размере 800 рублей, предупредил Миронов. Если же страховка имеется, но севший за руль человек не внесен в полис, штраф составит 500 рублей.

На те же 500 рублей могут оштрафовать водителя, если он вписан в полис, но не имеет его при себе ни в бумажном, ни в электронном виде. Вместе с тем данное нарушение может караться простым замечанием, рассказал юрист агентству «Прайм».

Ранее стало известно, что в 2020 году в Москве пресекли свыше 30 миллионов нарушений правил дорожного движения.

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