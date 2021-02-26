Движение электричек на участке Тверь — Москва ввели в график
Движение поездов на участке Тверь — Москва после задержек ввели в график. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Пассажиров предупредили о возможных задержках пригородных поездов, которые отправляются по обороту от опоздавших составов.
Ранее сообщалось, что ряд электричек задерживался на участке Тверь — Москва по техническим причинам.
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