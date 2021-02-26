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Движение электричек на участке Тверь — Москва ввели в график
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение электричек на участке Тверь — Москва ввели в график

Юлия Ямпольская

Транспорт

Движение поездов на участке Тверь — Москва после задержек ввели в график. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Пассажиров предупредили о возможных задержках пригородных поездов, которые отправляются по обороту от опоздавших составов.

Ранее сообщалось, что ряд электричек задерживался на участке Тверь — Москва по техническим причинам.

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