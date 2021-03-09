Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жителей столичного региона предупредили о 30-градусных морозах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей столичного региона предупредили о 30-градусных морозах

Юлия Ямпольская

Город

В ночь на 10 марта в столичном регионе ожидаются морозы свыше 30 градусов. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что в Москве столбики термометров опустятся до 23 градусов ниже нуля, а в Подмосковье — до 30 градусов мороза.

Помимо этого, понижению температуры в Москве и области будет сопутствовать повышение атмосферного давления — с 747 до 757 миллиметров ртутного столба. По словам синоптиков, в столичном регионе сохранятся переменная облачность и гололедица.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до 11 марта

погода в МосквеМосквамороз
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Все мнения
О проекте