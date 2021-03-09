Жителей столичного региона предупредили о 30-градусных морозах

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В ночь на 10 марта в столичном регионе ожидаются морозы свыше 30 градусов. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что в Москве столбики термометров опустятся до 23 градусов ниже нуля, а в Подмосковье — до 30 градусов мороза.

Помимо этого, понижению температуры в Москве и области будет сопутствовать повышение атмосферного давления — с 747 до 757 миллиметров ртутного столба. По словам синоптиков, в столичном регионе сохранятся переменная облачность и гололедица.

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