Жителей столичного региона предупредили о 30-градусных морозах
В ночь на 10 марта в столичном регионе ожидаются морозы свыше 30 градусов. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в Гидрометцентре России.
Уточняется, что в Москве столбики термометров опустятся до 23 градусов ниже нуля, а в Подмосковье — до 30 градусов мороза.
Помимо этого, понижению температуры в Москве и области будет сопутствовать повышение атмосферного давления — с 747 до 757 миллиметров ртутного столба. По словам синоптиков, в столичном регионе сохранятся переменная облачность и гололедица.
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