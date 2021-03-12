Участники проекта «Малый бизнес Москвы» назвали самые интересные темы для изучения

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Самыми интересными для изучения темами участники проекта ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) назвали маркетинг и продвижение. За них в рамках опроса проголосовало 59 процентов.

Также в лидерах оказались менеджмент и управление бизнесом, продажи, личная эффективность и запуск стартапа. Оказалось, что подавляющее число слушателей курсов старше 25 лет.

— В 2018–2019 годах среди слушателей преобладала возрастная категория от 25 до 35 лет, а в прошлом году ситуация изменилась. Активнее стали посещать образовательные мероприятия люди в возрасте 36–45 лет — их доля составила 33,2 процента, — заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В 2020 году число слушателей от 25 до 35 лет составило около 30 процентов. Молодые люди до 25 лет участвовали в образовательных программах реже — всего 5,5 процента.

Кроме того, треть опрошенных высказалась за посещение занятий в онлайн-формате. Около 30 процентов респондентов предпочитают проходить обучение очно. А 24,5 процента голосов отдали за смешанный формат.

В опросе участвовали 4,2 тысячи участников образовательных и деловых мероприятий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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