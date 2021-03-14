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«От Бокаччо до Казановы»: москвичей пригласили на цикл вечеров итальянской культуры
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

«От Бокаччо до Казановы»: москвичей пригласили на цикл вечеров итальянской культуры

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5 Карта всех событий

В Российской государственной библиотеке пройдет цикл мероприятий «Итальянские вечера. От Бокаччо до Казановы», который стартует 26 марта. Посетителей ждут лекции, выставки и концерты. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Московская библиотека посвятит эти дни итальянской культуре. В архивах учреждения находится большая коллекция итальянских изданий, которая будет продемонстрирована посетителям.

— Итальянская культура для России — непреходящая ценность на протяжении многих веков. Эту связь невозможно недооценить, — рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Планируется провести шесть мероприятий, каждое из которых будет посвящено определенному представителю итальянской культуры. Они пройдут по адресу улица Воздвиженка, дом 3/5. Первая встреча состоится в конференц-зале РГБ в 19:00.

Расписание остальных мероприятий цикла:

— 29 апреля — «Ариосто»;

— 27 мая — «Пиранези»;

— 21 октября — «Образы Италии»;

— 25 ноября — «Казанова».

Главным артефактом встреч станет определенная уникальная книга — литературное произведение или каталог с гравюрами XV–XIX веков.

Кроме того, гости смогут насладиться итальянской музыкой. Исполнять произведения будет коллектив Imaginarum под руководством Дениса Голубева. Ансамбль солистов исполнит произведения Флорентийской камераты, а также других русских и итальянских композиторов.

Ведущим будет искусствовед Аркадий Ипполитов, который является старшим научным сотрудником музея «Эрмитаж».

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