Крупнейшую в России зимнюю выставку тюльпанов продлили в столице до 21 марта

Фото: «Вечерняя Москва»

В Москве продлили ежегодную крупнейшую зимнюю выставку тюльпанов и других весенних растений. Выставку «Репетиция весны» теперь можно посетить до 21 марта.

На выставке посетители могут отдохнуть, полюбоваться разнообразием экспонатов и насладиться видами ландшафтного сада. Около десяти тысяч цветов и растений расцвели на два месяца раньше природного срока.

Гости могут воспользоваться тематическими фотозонами и ощутить себя в Нидерландах, сообщает ТАСС. Выставка находится по адресу проспект Мира, 26, строение 1.

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